Рабочий Анисим Захар. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРабочий Анисим Захар.

Рабочий Анисим Захар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рабочий Анисим Захар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Кантакузенская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.