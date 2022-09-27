Бернон Бенед. Ант. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБернон Бенед. Ант.

Бернон Бенед. Ант.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бернон Бенед. Ант.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Режицкий уезд, Ватновонь

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.