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Плакса Дмитрий Макс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Плакса Дмитрий Макс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Остерский уезд, Остерской

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