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Киреев Василий

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Киреев Василий
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Саранский уезд, Пушкинской, с. Козловки

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