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Репин Иван Дмитр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Репин Иван Дмитр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Вятский уезд, Екимовской, д. Нагорской

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