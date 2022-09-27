Зуев Василий Иван. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗуев Василий Иван.

Зуев Василий Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зуев Василий Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Брянский уезд, Дятьковской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.