Дроздов Николай Кир. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДроздов Николай Кир.

Дроздов Николай Кир.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дроздов Николай Кир.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Краснинский уезд, Мерлинская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.