Бахмутов Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахмутов Василий Васильевич

Бахмутов Василий Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бахмутов Василий Васильевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Астраханская губерния, Астрахань г.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.