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Свиридов Вас. Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Свиридов Вас. Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Раненбурский уезд, Путятин., д. Городок

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