Бедво Сем. Фом. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБедво Сем. Фом.

Бедво Сем. Фом.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бедво Сем. Фом.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Грубешовский уезд, с. Дьяконово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.