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Хлебников Василий Ермилов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Хлебников Василий Ермилов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Вятский уезд, Просницкой вол., д. Парфенов.

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