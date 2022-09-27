Герчиков Слирель Гершанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерчиков Слирель Гершанов

Герчиков Слирель Гершанов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Герчиков Слирель Гершанов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Климовичский уезд, м. Шумячь.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.