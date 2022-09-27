Вирута Викентий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВирута Викентий Яковлевич

Вирута Викентий Яковлевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вирута Викентий Яковлевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Слонимский уезд, Люшневская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.