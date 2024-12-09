Меликов Юган Матис. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеликов Юган Матис.

Меликов Юган Матис.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Меликов Юган Матис.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, Перновский уезд, г. Пернов

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.