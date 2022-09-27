Асатурбянц Поюс Микиртичан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАсатурбянц Поюс Микиртичан

Асатурбянц Поюс Микиртичан

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Асатурбянц Поюс Микиртичан
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Эриванская губерния, Эчмиадзинский уезд, Талынскаго. общ.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.