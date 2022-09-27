Лурс Эрнест Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛурс Эрнест Яковлев

Лурс Эрнест Яковлев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лурс Эрнест Яковлев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курляндская губерния, Тальсенский уезд, м. Сасмакен

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.