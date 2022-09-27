Сетченко Карп Степ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСетченко Карп Степ.

Сетченко Карп Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сетченко Карп Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Велижский уезд, Маклоковской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.