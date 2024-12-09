Гавриинов Петр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГавриинов Петр Андреевич

Гавриинов Петр Андреевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гавриинов Петр Андреевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд, гор. Верхнеуральск

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.