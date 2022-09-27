Шульга Евмений Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШульга Евмений Андр.

Шульга Евмений Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шульга Евмений Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Чудиновская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.