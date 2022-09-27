Рябов Илья Лукин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябов Илья Лукин

Рябов Илья Лукин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рябов Илья Лукин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Юрьевский уезд, с. Теслово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.