Чупахин Родион. Троф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧупахин Родион. Троф.

Чупахин Родион. Троф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чупахин Родион. Троф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Рыльский уезд, Петровск. В.-Гута.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.