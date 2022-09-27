Мезенев Мих. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМезенев Мих. Вас.

Мезенев Мих. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мезенев Мих. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Лоденской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.