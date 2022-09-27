Харченко Филип. Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарченко Филип. Фед.

Харченко Филип. Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Харченко Филип. Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Прилукский уезд, Секиринской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.