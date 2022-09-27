Попов Антон Иван. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Антон Иван.

Попов Антон Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Попов Антон Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Щигровский уезд, Шестапаловской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.