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Часовников Николай

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Часовников Николай
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Мышкинский уезд, Спасской, д. Петров. сл.

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