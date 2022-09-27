Безмен Дионид Антон. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезмен Дионид Антон.

Безмен Дионид Антон.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Безмен Дионид Антон.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Борисовский уезд, Эсьмонской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.