Закиров Фатых Абдул. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗакиров Фатых Абдул.

Закиров Фатых Абдул.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Закиров Фатых Абдул.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Бур.Кичакской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.