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Овчаренко Ананий Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Овчаренко Ананий Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Путивльский уезд, с. Манухов.

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