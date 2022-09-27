Журавлев Макар. Мит. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуравлев Макар. Мит.

Журавлев Макар. Мит.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Журавлев Макар. Мит.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Стецовская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.