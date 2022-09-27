Манько Павел Григ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМанько Павел Григ.

Манько Павел Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Манько Павел Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Лебединский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.