Литвинов Игнат. Мам. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛитвинов Игнат. Мам.

Литвинов Игнат. Мам.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Литвинов Игнат. Мам.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Багры

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.