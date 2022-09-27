Батуев Василий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатуев Василий Никифорович

Батуев Василий Никифорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Батуев Василий Никифорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Чердынский уезд, Подъячево Столбы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.