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Ульянов Семен Яковлевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ульянов Семен Яковлевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Городищенской

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