Рязанов Пан. Афан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРязанов Пан. Афан.

Рязанов Пан. Афан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рязанов Пан. Афан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Романовки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.