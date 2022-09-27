Романов Ив. Леонт. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманов Ив. Леонт.

Романов Ив. Леонт.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Романов Ив. Леонт.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Чуриковской Высокаго

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.