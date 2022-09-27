Саломасов Леонтий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаломасов Леонтий Тимофеевич

Саломасов Леонтий Тимофеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Саломасов Леонтий Тимофеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, с. Милуз.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.