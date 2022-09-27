Амосов Вас. Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАмосов Вас. Мих.

Амосов Вас. Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Амосов Вас. Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Днепровский уезд, Чалбаской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.