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Артемов Григорий Артемович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Артемов Григорий Артемович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Сычёвский уезд, Баскаковская, д. Ежонка

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