Тимошка Дм. Парф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимошка Дм. Парф.

Тимошка Дм. Парф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тимошка Дм. Парф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Белецкий уезд, Коночанской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.