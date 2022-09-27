Артемьев Мих. Арт. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртемьев Мих. Арт.

Артемьев Мих. Арт.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Артемьев Мих. Арт.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Старорусский уезд, Белебелковской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.