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Постик Степ. Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Постик Степ. Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Белостокский уезд, Городокской, Беловичи

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