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Шинкаренко Леонтий Яковлев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шинкаренко Леонтий Яковлев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд, Адамовская

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