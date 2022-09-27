Федянин Николай Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедянин Николай Яковлев

Федянин Николай Яковлев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Федянин Николай Яковлев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Васильсурский уезд, Маклаковская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.