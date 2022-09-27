Богдасаров Татаус Аванесов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогдасаров Татаус Аванесов

Богдасаров Татаус Аванесов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Богдасаров Татаус Аванесов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Елизаветпольская губерния, Карягинский уезд, с. Тума

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.