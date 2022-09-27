Горлин Савелий Сем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорлин Савелий Сем.

Горлин Савелий Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Горлин Савелий Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тургайская область, Кустанайский уезд, Сачиковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.