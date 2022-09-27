Архипов Василий Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипов Василий Архипович

Архипов Василий Архипович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Архипов Василий Архипович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Цивильский уезд, Шоркирская. д. Ворнар

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.