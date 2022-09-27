Клешнин Афан. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлешнин Афан. Вас.

Клешнин Афан. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Клешнин Афан. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Самарский уезд, Липовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.