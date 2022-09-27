Малушка Ефим Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалушка Ефим Лукич

Малушка Ефим Лукич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Малушка Ефим Лукич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Лубенский уезд, Сельской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.