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Яков Василий Егор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Яков Василий Егор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Шадринский уезд, Черемисской, Барневки

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