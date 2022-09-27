Гребенюк Клементий Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГребенюк Клементий Анисимов

Гребенюк Клементий Анисимов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гребенюк Клементий Анисимов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Качкаровской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.